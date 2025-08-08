자고 있던 남편에게 흉기 휘두른 외국인 아내 검거
입력 2025.08.08 (14:30)
자고 있던 남편에게 술에 취해 흉기를 휘두른 러시아 국적의 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.
경기 의정부경찰서는 특수 상해 혐의로 20대 여성 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 오늘(8일) 밝혔습니다.
A 씨는 오늘 새벽 2시쯤, 경기 의정부시의 한 주택에서 잠을 자고 있던 30대 남편의 다리와 팔 등에 흉기를 휘두른 혐의를 받습니다.
남편은 밖으로 도망쳐 112에 신고했고, 경찰은 주거지 앞에서 여성을 검거했습니다.
여성은 범행 전 남편, 지인 등과 함께 술을 마셨던 것으로 전해졌습니다.
피해자는 경찰 조사에서 "아내가 평소 술에 과하게 의존했고 이혼 문제로 다툰 적이 있다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.
경찰은 통역을 불러 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침입니다.
