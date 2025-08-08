국민의힘 “조국·윤미향, 최악의 정치 사면…즉각 중단”

국민의힘은 8·15 광복절 특별사면 대상자에 조국혁신당 조국 전 대표와 윤미향 전 의원이 포함된 것을 두고 연일 강공을 이어갔습니다.



국민의힘은 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(8일) 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “최악의 정치 사면”이라며 “이재명 정권이 기어이 파렴치한 권력형 범죄자 조국 전 장관을 사면하려고 한다”고 지적했습니다.



이어 “심지어 이춘석 의원과 대단히 유사한 혐의, 즉 사모펀드 투자에 있어 미공개 정보를 사전 취득해서 이용하고 다른 사람 명의로 주식을 사들인 사모펀드 범죄자 정경심 교수, 그리고 조국 일가족 입시 비리를 도와준 최강욱 의원까지 사면 대상에 포함된다고 한다”고 주장했습니다.



그러면서 “단순히 정치적인 흥정을 넘어서, ‘조국 일가족은 아무 죄가 없다’고 세뇌한 ‘김어준 류’의 그릇된 인식을 반영하는 것”이라며 “강력히 규탄한다”고 밝혔습니다.



김정재 정책위의장은 “입시 비리와 감찰 무마 등 혐의로 실형이 확정된 인물을 사면하겠다는 것이 과연 공정한 일인가”라며 “대통령의 정치 빚을 갚기 위한 도구로 사면권이 사용된다면 국민 주권을 무시하는 월권이다. 이 대통령은 조 전 대표에 대한 사면을 즉각 중단하라”고 촉구했습니다.



국회 법제사법위원회 야당 간사 박형수 의원은 “조 전 대표가 독립운동을 했나. 민주화 운동을 하다 감옥에 갔나. 양심범인가. 사상범인가”라고 반문하며, “하등의 이유가 없는 조 전 대표에 대해 서둘러 사면을 강행하려는 이유는 지난 대선에서 조국혁신당이 선거 운동을 도운 것에 대해 보은하기 위함이 아니냐”고 따져 물었습니다.



곽규택 수석대변인은 오늘 논평을 내고 “대통령 사면권이 정치적 유불리에 따라 마음대로 꺼내 쓸 수 있는 흥정 도구”냐며 “결국 정권 탄생에 일조한 대가인 ‘보은사면’, ‘내 사람 챙기기’라는 비판을 피할 수 없을 것”이라고 비판했습니다.



주진우 의원은 자신의 SNS를 통해 “위안부 피해 할머니를 위한 후원금을 횡령한 윤미향마저도, 이재명 대통령이 특별사면할 예정”이라며 “선거 야합을 위한 사면권 남용”이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



