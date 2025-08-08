경제

공정위, 포스코이앤씨 현장조사…하도급법 위반 혐의

입력 2025.08.08 (14:53) 수정 2025.08.08 (15:02)

잇단 산재 사망사고가 발생한 포스코이앤씨에 공정거래위원회가 하도급법 위반 정황을 포착해 현장조사에 나섰습니다.

공정위는 오늘(8일) 오후 포스코이앤씨 송도사옥에 조사관들을 보내 하도급법 위반 혐의와 관련한 자료를 확보하고 있습니다.

공정위는 포스코이앤씨가 산업안전과 관련한 비용을 하도급 업체에 전가하거나 부당 특약을 맺었는지 등을 중점적으로 살펴보는 것으로 전해졌습니다.

앞서 국토교통부는 지난 7일 포스코이앤씨 건설현장 전수조사에 나선 바 있습니다.

포스코이앤씨가 맡은 건설현장에서는 지난 1월과 4월 총 3건의 추락·붕괴 사고가 발생해 3명이 숨졌습니다.

지난달 28일에는 60대 노동자가 천공기에 끼어 사망하는 사고가 발생했고, 이 대통령의 질타가 나온 후인 이달 4일에는 미얀마 노동자가 감전 의심 사고로 의식 불명에 빠졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 포스코이앤씨 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 포스코이앤씨 제공]
이도윤
이도윤 기자

