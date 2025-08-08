경제

통상본부장 “미국 기업 위한 ‘비관세장벽’ 헬프 데스크 운영”

입력 2025.08.08 (15:23) 수정 2025.08.08 (15:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 한국에 투자한 미국 기업에 ‘비관세장벽’과 관련한 지원 창구를 마련하겠다고 밝혔습니다.

여 본부장은 오늘(8일) 오후 서울 여의도 주한미국상공회의소(AmCham)에서 미국계 외투 기업들과 만나 한미 관세 협상 결과를 공유하며 이렇게 말했습니다.

여 본부장은 미국 기업이 지속적으로 문제로 제기하는 비관세 장벽과 관련해 “미국 기업들의 불만과 애로를 적극 청취하고 해결하기 위한 ‘US 헬프 데스크’를 운영하겠다”고 밝혔습니다.

헬프 데스크는 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 전담 인력을 배치해 운영할 계획입니다.

여 본부장은 이런 방안을 포함해 한국에 진출한 외국의 투자 기업들이 더 좋은 환경에서 투자할 수 있도록 적극적으로 지원하겠고 강조했습니다.

이어 “한미 관세 협상 타결로 우리 기업의 단기적 수출 불확실성이 해소되고 주요국 대비 불리하지 않은 경쟁 조건을 확보했다”고 말했습니다.

그러면서 “조선·자동차·반도체·바이오·배터리·원전 등 전략산업 분야에서 한미 간 제조업 르네상스 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

여 본부장은 “관세 협상 타결로 대외 통상환경 불확실성이 상당 부분 해소된 만큼 한국의 인공지능(AI), 데이터센터 등에 미국계 외투 기업이 적극적으로 투자를 확대해 달라”고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 통상본부장 “미국 기업 위한 ‘비관세장벽’ 헬프 데스크 운영”
    • 입력 2025-08-08 15:23:35
    • 수정2025-08-08 15:25:34
    경제
여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 한국에 투자한 미국 기업에 ‘비관세장벽’과 관련한 지원 창구를 마련하겠다고 밝혔습니다.

여 본부장은 오늘(8일) 오후 서울 여의도 주한미국상공회의소(AmCham)에서 미국계 외투 기업들과 만나 한미 관세 협상 결과를 공유하며 이렇게 말했습니다.

여 본부장은 미국 기업이 지속적으로 문제로 제기하는 비관세 장벽과 관련해 “미국 기업들의 불만과 애로를 적극 청취하고 해결하기 위한 ‘US 헬프 데스크’를 운영하겠다”고 밝혔습니다.

헬프 데스크는 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 전담 인력을 배치해 운영할 계획입니다.

여 본부장은 이런 방안을 포함해 한국에 진출한 외국의 투자 기업들이 더 좋은 환경에서 투자할 수 있도록 적극적으로 지원하겠고 강조했습니다.

이어 “한미 관세 협상 타결로 우리 기업의 단기적 수출 불확실성이 해소되고 주요국 대비 불리하지 않은 경쟁 조건을 확보했다”고 말했습니다.

그러면서 “조선·자동차·반도체·바이오·배터리·원전 등 전략산업 분야에서 한미 간 제조업 르네상스 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

여 본부장은 “관세 협상 타결로 대외 통상환경 불확실성이 상당 부분 해소된 만큼 한국의 인공지능(AI), 데이터센터 등에 미국계 외투 기업이 적극적으로 투자를 확대해 달라”고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이도윤
이도윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.