통상본부장 “미국 기업 위한 ‘비관세장벽’ 헬프 데스크 운영”

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 한국에 투자한 미국 기업에 ‘비관세장벽’과 관련한 지원 창구를 마련하겠다고 밝혔습니다.



여 본부장은 오늘(8일) 오후 서울 여의도 주한미국상공회의소(AmCham)에서 미국계 외투 기업들과 만나 한미 관세 협상 결과를 공유하며 이렇게 말했습니다.



여 본부장은 미국 기업이 지속적으로 문제로 제기하는 비관세 장벽과 관련해 “미국 기업들의 불만과 애로를 적극 청취하고 해결하기 위한 ‘US 헬프 데스크’를 운영하겠다”고 밝혔습니다.



헬프 데스크는 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 전담 인력을 배치해 운영할 계획입니다.



여 본부장은 이런 방안을 포함해 한국에 진출한 외국의 투자 기업들이 더 좋은 환경에서 투자할 수 있도록 적극적으로 지원하겠고 강조했습니다.



이어 “한미 관세 협상 타결로 우리 기업의 단기적 수출 불확실성이 해소되고 주요국 대비 불리하지 않은 경쟁 조건을 확보했다”고 말했습니다.



그러면서 “조선·자동차·반도체·바이오·배터리·원전 등 전략산업 분야에서 한미 간 제조업 르네상스 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.



여 본부장은 “관세 협상 타결로 대외 통상환경 불확실성이 상당 부분 해소된 만큼 한국의 인공지능(AI), 데이터센터 등에 미국계 외투 기업이 적극적으로 투자를 확대해 달라”고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



