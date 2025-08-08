경기 오산 아파트서 사다리차 전도…구조물 일부 파손
입력 2025.08.08 (15:28) 수정 2025.08.08 (15:31)
오늘(8일) 낮 1시쯤 경기도 오산시의 한 아파트에서 이삿짐을 나르던 사다리차가 넘어졌습니다.
이 사고로 다친 사람은 없었지만, 아파트 필로티 일부가 파손됐습니다.
경찰과 소방당국은 현장을 통제하고 자세한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
김보담 기자 bodam@kbs.co.kr
