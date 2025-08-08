‘윤석열 파면 축하’ 그 치킨집 “손님한테 맞았습니다” [잇슈#태그]

동영상 고정 취소

세월호 추모 문구를 가게 전광판에 띄운 치킨집 업주가 손님으로부터 폭행당해 경찰이 수사에 나섰습니다.



지난달 28일 밤 11시쯤 있었던 일로, 당시 가게 CCTV 영상을 보면 흰옷을 입은 손님이 업주에게 삿대질하며 목덜미를 잡고 여러 차례 뺨을 거칠게 잡아당기는 모습이 담겼는데요.



이 손님은 업주에게 "왜 세월호를 팔아서 장사하느냐"고 말한 것으로 전해졌습니다.



피해 업주는 당시 폭행으로 눈뼈 골절과 볼 찰과상을 입었다고 상해 진단서를 공개했습니다.



피해 업주의 가게는 과거 윤석열 전 대통령 파면과 이후 이재명 대통령 당선을 축하하는 문구를 가게 전광판에 노출했다가 본사로부터 가맹계약 해지 통보를 받으면서 화제가 된 곳인데요.



이후 관련 논란이 정치권으로까지 번지자, 본사 측은 계약 해지 통보를 철회했습니다.



경찰은 가해자인 40대 남성을 폭행 혐의로 입건했는데요.



CCTV 등 조사를 통해 사실관계를 확인할 예정입니다.



(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 오미랑)



