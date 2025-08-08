사회

안성시, 정당 사유 없으면 민원상담 20분으로 제한

입력 2025.08.08 (15:42) 수정 2025.08.08 (15:44)

경기 안성시가 이달부터 민원상담의 효율성을 높이고 담당 공무원을 보호하기 위해 정당한 사유가 없을 경우 민원상담 시간을 20분으로 제한하기로 했습니다.

시는 "개정된 민원처리에 관한 법률 시행령과 관련 지침에 근거해 '민원상담에 대한 권장시간 설정 및 종료 기준'을 마련했다"고 밝혔습니다.

지침은 민원상담을 통상 15분 이내에 처리하도록 권장하고, 정당한 사유가 없을 경우 15분이 지나면 상담 종결을 안내하게 돼 있습니다.

이후에도 상담이 이어져 20분이 지나면 상담을 종결할 수 있도록 했고, 민원인이 폭언을 할 경우에는 즉시 종료할 수 있도록 했습니다.

일부 민원인이 정당한 사유 없이 장시간 상담을 계속하거나, 욕설·협박·성희롱 등을 동반한 상담으로 업무에 차질을 빚게 하는 것은 물론 담당 공무원이 심각한 정신적 스트레스를 받는 사례가 이어지는 데 따른 조치라고 시는 설명했습니다.

시는 이와 함께 언어폭력 등을 동반한 악성 민원인에 대해 경고 조치 후 7일간 콜센터 이용을 정지시키고, 고소·고발 등 법적 조치도 할 수 있도록 하는 '안성시 민원상담 콜센터 상담사 보호에 관한 운영 지침'도 제정해 시행에 들어갔습니다.

