과천시, 주암지구 하수처리 문제 해결…본청약 3년 앞당겨

경기 과천시는 주암 공공지원 민간임대주택지구 C2 블록(686가구)의 본청약이 오는 20일 시작된다고 밝혔습니다.



당초 2028년으로 예정됐던 본청약 일정보다 3년 앞당겨진 것입니다.



우면산과 청계산 사이 과천동과 주암동 일대에 들어서는 주암지구는 2021년 사전청약이 이뤄졌지만, 노후 하수처리시설의 용량 부족 문제로 본청약 일정이 늦춰졌습니다.



과천시는 하수처리시설 문제 해결을 위해 인근 서울시와 협의, 관련 기관과 27차례 실무 논의를 거쳤고 한시적으로 하수처리를 위탁하는 방안을 찾아 본청약 일정을 앞당기는 데 성공했다고 설명했습니다.



신계용 시장은 "시민의 주거 안정과 지역발전을 위해 가장 시급한 과제를 빠르게 해결해 낸 것은 행정 리더십과 실무 역량의 결과"라며 "앞으로도 시민 눈높이에 맞는 성과 중심의 행정을 실천하겠다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 과천시 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!