경찰, 도박사이트 수사 정보 유출 의혹 현직 경찰관 입건

도박사이트 수사 관련 정보를 유출한 현직 경찰관이 수사를 받고 있습니다.



인천경찰청 형사기동대는 공무상비밀누설 혐의로 강원 원주경찰서 소속 A 경위를 입건해 수사하고 있다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



A 경위는 올해 초 경찰 수사 대상인 도박사이트 관련자에게 수사 정보를 누설한 혐의를 받습니다.



경찰은 A 경위가 수사 정보를 누설한 대가로 뇌물을 받은 정황을 포착하고 관련 수사도 이어가고 있습니다.



앞서 경찰은 불법 도박사이트 수사 과정에서 A 경위가 연루된 의혹을 포착하고 수사에 착수했습니다.



A 경위는 지난달 말 직위 해제된 거로 전해졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!