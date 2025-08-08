사회

유정복 시장, ‘섬의 날’ 맞아 연평도 방문…안보·생활·관광시설 점점

입력 2025.08.08 (15:48) 수정 2025.08.08 (15:59)

국가 기념일로 지정된 ‘섬의 날’을 맞아 유정복 인천 시장이 서해 최북단 접경지역인 연평도를 방문해 안보 현황과 함께 주민 생활 기반과 관광 시설을 점검했습니다.

유정복 인천시장은 오늘(8일) 연평도 충혼탑을 찾아 희생 장병을 추모한 뒤 해병대 연평부대를 방문해 안보 상황을 보고받고 장병들을 격려했습니다.

이 자리에서 유정복 시장은 “연평도는 대한민국 안보의 최전선이며, 장병들의 헌신으로 평화가 지켜지고 있다”며, “접경지역 주민들이 안심하고 생활할 수 있도록 철통같은 안보태세를 유지해 달라”고 당부했습니다.

유 시장은 또, 하루 6.4톤의 생활폐기물을 처리할 수 있는 연평도 소각시설 설치 현장을 방문해 내년 준공을 앞둔 현황을 점검했습니다.

또, 오는 10월 준공을 앞둔 ‘연평 해상보행로 조성 사업’ 현장을 방문한 자리에서 “연평도는 안보의 최전선이자 관광과 생태, 어촌문화가 어우러진 소중한 자산”이라며, “생활 기반 시설과 관광 인프라를 확충해 주민 삶의 질을 높이고 지속 가능한 지역경제 활성화를 이루겠다”고 강조했습니다.

