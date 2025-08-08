도심 속 대규모 물축제 ‘안산서머페스타’ 오는 15~16일 열려

경기도 안산시는 대규모 물 축제 ‘안산서머페스타 2025’를 오는 15~16일 안산문화광장과 광덕대로 일원에서 개최한다고 밝혔습니다.



올해 처음 선보이는 이번 축제는 도심 속에서 물놀이와 문화 공연을 함께 즐기는 새로운 형태의 복합 문화축제로 기획돼 시민들은 물놀이와 함께 문화적 감성을 깨우는 공연과 체험을 동시에 즐길 수 있습니다.



축제 기간에는 오전 10시부터 오후 6시까지 대형 워터슬라이드와 풀장, 거리 퍼레이드와 물총 싸움 등으로 구성된 ‘물놀이 공원 존’이 운영될 예정입니다.



또, 오는 15일 저녁에는 물대포와 함께하는 청춘 콘서트 무대가 마련되고, 16일 저녁에는 10센치, 키노, 러브원, 리센트 등의 가수들이 여름밤 낭만을 선사할 계획입니다.



이와 함께, 어린이를 위한 물놀이 체험 공간과 가족 단위 휴식 공간, 시화 조력관리단(K-water)의 친환경 수(水)차 만들기 체험, ESG 사회적 경제 시장 및 벼룩시장 등 다양한 체험 행사도 운영됩니다.



행사장 곳곳에서는 물 절약 캠페인, 생분해성 물풍선 체험 등 환경 관련 프로그램도 함께 진행됩니다.



이번 ‘안산서머페스타’는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 물안경과 물총 등 물놀이용품은 개인이 준비해야 합니다.



이민근 경기도 안산시장은 “‘안산서머페스타’는 도심에서 청년의 열정과 시민의 활력이 만나는 새로운 여름 축제”라며, “시원하고 안전하게 축제를 즐기면서 지역경제에도 온기를 더할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 안산시 제공]



