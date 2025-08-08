영상K

“다음주 빌보드 1위는 케데헌 ‘골든’”…블랙핑크 이기나 [지금뉴스]

입력 2025.08.08 (16:08)

전세계 흥행 신드롬을 일으키고 있는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스',

케데헌 속 케이팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든(Golden)'이 다음주 미국 빌보드 차트에서 1위에 오를 거란 전망이 나왔습니다.

음원 차트 예측 사이트인 '토크오브더차트(Talk of the Charts)'는 '골든'이 이번주보다 1계단 올라 다음주 1위로 등극할 걸로 예상했습니다.

현재는 빌보드 차트 2위입니다.

토크오브더차트는 케데헌 속 다른 OST 곡들의 인기도 더 상승할 걸로 내다봤습니다.

사자 보이즈의 '유어 아이돌(Your Idol)'은 3계단 올라 6위, '소다 팝(Soda Pop)'은 3계단 올라 13위로 전망됩니다.

헌트릭스가 부른 또 다른 곡 '하우 잇츠 던(How It's Done)'은 2계단 뛰어 17위가 될 것으로 차트는 예상했습니다.

앞서 '골든(Golden)'은 지난 6일 애플뮤직이 발표한 '미국 일간 톱 100' 차트에서 이미 1위에 올랐습니다.

악령들로부터 세상을 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계의 보이그룹 사자 보이즈와 경쟁하며 노래로 세상을 보호한다는 내용의 애니메이션 케데헌,

지난 6월 20일 공개된 후 하루 만에 22개국에서 넷플릭스 영화 부문 1위에 올랐습니다.

공개된 후 6주차부터 넷플릭스에서 가장 많이 시청된 애니메이션 영화로 이름을 올렸고,

지난 6일에는 누적 조회수 1억 5880만 회를 기록하며 넷플릭스 역대 영화 흥행 순위 4위에 올랐습니다.

여전히 식을 줄 모르는 인기를 누리며 각종 차트 기록을 새로 쓰고 있습니다.

신선민
신선민 기자

