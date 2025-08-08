고율 관세 부과된 인도 기업에 미국 주문 추소 잇따라

인도가 도널드 트럼프 미국 행정부로부터 50%에 이르는 고율 관세를 부과받자, 미국 기업들이 잇따라 인도 제조업체에 대한 주문을 취소하거나 생산 거점 해외 이전을 요청하고 있다고 로이터 통신이 8일 보도했습니다.



갭과 콜스 등 미국 브랜드에 의류를 공급하는 인도 제조업체 '펄 글로벌'의 팔랍 바네르지 전무이사는 "모든 고객이 이미 내게 전화를 걸어왔다"면서 "그들은 우리가 인도에서 다른 나라로 이전하기를 원한다"고 로이터에 말했습니다.



이 회사는 미국 고객사들에 방글라데시, 인도네시아, 베트남, 과테말라에 있는 17개 공장으로 생산을 이전하겠다고 제안했습니다.



인도 최대 의류 제조업체 '레이먼드'의 재무책임자 아밋 아가왈은 미국 관세율이 10%인 아프리카 에티오피아에 있는 유일한 해외 공장에 희망을 걸고 있다고 말했습니다.



이어 미국 고객들을 위해 석 달 안에 생산 라인을 추가할 가능성이 있다고 덧붙였습니다.



다른 의류업체 '리차코 엑스포트'는 올해 인도 내 20여개 공장에서 생산한 제품을 미국 브랜드 제이크루 등을 통해 미국에 1억1,100만 달러(약 1,540억원)어치를 수출했지만, 관세 장벽에 부딪히자 네팔 카트만두에 공장을 세우는 방안을 고려하고 있습니다.



인도 남부 타밀나두주의 의류산업 중심지 티루푸르는 고객들의 잇따른 주문 보류 요청에 '공황 상태'라고 로이터는 전했습니다.



인도 의류수출진흥위원회(APC)의 수디르 세크리 위원장은 50% 관세가 부과되면 "업계가 이를 감당할 방법이 없다"면서 중소 의류기업들의 "종말을 알리는 사건"이 될 것이라고 스트레이츠타임스에 경고했습니다.



앞서 지난 6일 트럼프 대통령은 인도의 러시아산 석유 수입에 대응해 21일 후 인도산 제품에 25%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다.



미국은 이미 인도에 25%의 상호관세를 부과하고 있어 3주 후부터 미국의 대인도 관세율은 50%로 치솟게 됩니다.



이와 관련해 국제 신용평가사 무디스는 인도에 대한 50% 관세가 다른 아시아·태평양 국가보다 훨씬 높은 수준이며, 인도의 제조업 발전 목표를 심각하게 저해할 것이라고 전망했습니다.



인도 주식시장에서 외국인 투자자들은 지난 달 약 20억 달러(약 2조8천억원)어치를 매각한 데 이어 이달 들어서도 현재까지 9억 달러(약 1조3천억원)가량을 순매도했습니다.



그 결과 인도 대표 주가지수인 니프티50과 센섹스지수는 지난 달 2.9% 하락한 데 이어 이달에도 0.7% 내렸습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



