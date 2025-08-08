경기 파주시 세탁공장서 40대 노동자 전신화상

오늘(8일) 오전 9시 10분쯤, 경기도 파주시의 한 세탁 공장에서 40대 노동자 몸에 불이 붙는 사고가 났습니다.



주변에 있던 다른 직원들이 곧바로 소화기로 불을 껐지만, 해당 노동자는 전신에 2~3도의 화상을 입고 병원에서 치료를 받고 있습니다.



경찰 관계자는 "공장 건물 바깥에서 불이 시작된 것"이라며 "어떤 작업을 하고 있었는지 등 정확한 경위를 확인하고 있다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 경기 파주소방서 제공]



