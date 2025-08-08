국제

트럼프, 미국 수도 워싱턴DC에 연방 법집행요원 배치 지시

입력 2025.08.08 (16:11) 수정 2025.08.08 (16:14)

도널드 트럼프 미국 대통령이 수도 워싱턴DC의 범죄 확산을 이유로 연방 정부 법 집행기관 요원 배치를 지시했습니다.

현지시각 7일 뉴욕타임스에 따르면 미 연방수사국 FBI를 비롯해 이민세관단속국(ICE), 마약단속국(DEA) 등 12개 기관 요원이 8일 자정부터 워싱턴DC에 배치됩니다.

다만 정확한 동원 규모와 배치 지역은 공개되지 않았습니다.

백악관은 성명을 통해 "관광객이 많은 지역과 기타 문제지역에 배치가 집중될 것"이라고 설명했습니다.

워싱턴DC는 자체 경찰이 치안 유지 업무를 담당하지만, 필요시 대통령은 군대나 연방 법집행요원을 파견할 수 있습니다.

특히 워싱턴DC는 미국의 50개 주(州)와 달리 주 정부와 주지사가 존재하지 않는 자치 지역이기 때문에 대통령은 특별한 동의 절차를 거치지 않고 개입할 수 있습니다.

트럼프 대통령은 최근 연방정부의 고위공무원이 워싱턴DC에서 집단 폭행을 당한 사건이 발생한 뒤 워싱턴DC의 범죄 문제에 주목하고 있습니다.

트럼프 대통령은 지난 5일 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 폭행으로 심하게 다친 에드워드 코리스틴 국무부 선임고문의 사진과 함께 "워싱턴DC가 신속히 조처하지 않는다면 연방 정부가 이 도시를 통제하고 운영할 것"이라고 경고했습니다.

코리스틴 선임고문은 워싱턴DC 시내에서 10명의 청소년에게 공격받고 휴대전화까지 빼앗겼습니다.

최근 워싱턴DC에서는 청소년들이 무리를 지어 다니면서 시민의 차량을 탈취하거나, 금품을 빼앗는 범죄가 적지 않은 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

