민생회복 소비쿠폰 95% 신청…8조7천억여 원 지급

지난달 21일부터 신청이 시작된 민생회복 소비쿠폰의 신청률이 18일 만에 95%를 넘었습니다.



행정안전부는 오늘(8일) 0시 기준으로 전체 대상자의 95.2%인 4천818만 명이 신청해 모두 8조 7천232억 원이 지급됐다고 밝혔습니다.



지역별 신청률은 대구가 96.17%로 전국에서 가장 높았고, 울산 96.10%, 인천 95.95% 순으로 나타났습니다.



서울은 94.47%, 경기는 95.05%를 기록했습니다.



신청률이 가장 낮은 곳은 제주로 93.75%로 확인됐습니다.



지급 방식별로는 신용·체크카드가 3천369만 7천여 명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권(모바일·카드) 768만 4천여 명, 선불카드 570만 2천여 명, 지류 지역사랑상품권 109만 3천여 명 순으로 나타났습니다.



신용·체크카드로 지급된 5조 8천608억 원 가운데 3조 404억 원(51.9%)이 사용된 것으로 집계됐습니다.



소비쿠폰 신청이 불편한 국민을 대상으로 각 지방자치단체가 실시하는 '찾아가는 신청 서비스를' 통해서는 지난달 21일부터 이번 달 1일까지 19만 8천893건이 신청돼 18만 8천402건의 지급이 완료됐습니다.



다만 이 통계에는 지난 4일부터 찾아가는 신청 서비스를 시작한 부산과 대구의 신청 실적은 제외됐습니다.



전 국민의 90%에게 1인당 10만 원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음 달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



