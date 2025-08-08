중국 세계로봇콘퍼런스 베이징에서 개막

중국이 올해를 휴머노이드 로봇 상용화 원년으로 선언한 가운데 수도 베이징에서 세계로봇콘퍼런스(WRC)가 8일 개막했습니다.



관영 중국 CCTV에 따르면 중국전자학회와 세계로봇협력기구가 공동 주최하는 세계로봇콘퍼런스가 베이징 경제기술개발구에서 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아를 포함한 약 220개 기업이 참가한 가운데 이날 막을 올렸습니다.



행사는 닷새 일정으로 오는 12일 폐막합니다.



'로봇을 더 스마트하게'라는 주제로 열리는 올해 행사에서는 로봇 1,500여종이 방문객들을 맞이합니다.



특히 첨단 로봇 100여종은 처음 공개되는 신제품으로, 4족 보행 로봇, 구조용 로봇, 잔디깎이 로봇 등 다양한 제품군이 포함됐습니다.



엔비디아는 갤봇, 유니트리, 중젠커지 등 중국 로봇 업계 협력 파트너들과 AI 및 범용 로봇 분야에 대한 구상을 발표할 예정입니다.



2014년 시진핑 중국 국가주석이 로봇을 제조업의 백미라고 명명한 뒤 중국 정부 주도로 2015년 처음 개최된 세계 로봇 콘퍼런스는 코로나19가 심각하던 2020년을 제외하고 매년 열려 올해로 10회째를 맞았습니다.



중국 정부는 앞으로 AI와 로봇 스타트업 등의 분야에 1조위안(약 193조원)을 투자할 계획입니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!