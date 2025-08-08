프랑스 대표 밴드 ‘랭페라트리스’, 12월 첫 내한

프랑스와 유럽의 대표적인 6인조 밴드 랭페라트리스(L‘Imperatrice)가 처음 내한합니다.



공연 기획사 민트페이퍼는 오는 12월 3일 서울 신한카드 쏠(SOL)페이 스퀘어 라이브홀에서 랭페라트리스가 내한 공연을 연다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



랭페라트리스는 이번 내한 공연에서 기존 대표곡과 정규 3집에 담긴 곡들을 무대에 올릴 예정입니다.



지난 2012년 작곡가 샤를 드 부아즈갱의 솔로 프로젝트로 시작된 랭페라트리스는 몽환적인 레트로 디스코, 누 디스코, 프렌치 일렉트로닉 장르를 연주하는 밴드로 현재까지 정규앨범 3장을 냈습니다.



주최 측은 “랭페라트리스가 프랑스어 가사를 고수하면서도 코첼라, 롤라팔루자 등 세계적인 음악 축제 무대에서 환호를 끌어냈다”며 “언어 장벽을 넘어 모두가 춤과 리듬으로 하나 되게 하는 무대가 특징”이라고 설명했습니다.



[사진 출처 : 민트페이퍼 제공]



