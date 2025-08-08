남원시 송전탑 건설 백지화 대책위 출범…시의회도 특위 구성 추진

정부가 기업 경쟁력을 높이고 지역 균형발전을 이루겠다며 에너지 전환 정책을 추진하고 있는 가운데, 지역에서는 대규모 초고압 송전선로 건설에 반대하는 움직임이 확산하고 있습니다.



남원지역 시민단체와 주민들은 어제(7일) '남원시 송전탑 건설 백지화 대책위원회'를 출범하고, 지역에서 생산한 에너지는 그 지역에서 소비하는 '에너지 지산지소(地産地消)' 운동을 펼치겠다고 밝혔습니다.



대책위원회는 호남에서 재생에너지로 생산한 전기를 용인 반도체 국가산업단지를 비롯한 수도권으로 보내기 위해 온 국토가 몸살을 앓고 있다며, 재생에너지가 필요한 기업을 비수도권 지역으로 보내야 한다고 주장했습니다.



남원시의회도 윤지홍 시의원이 공동대책위원장을 맡은데 이어, 조만간 특별위원회를 구성해 진안, 장수, 무주 등 이미 활동을 시작한 인근 지역 '송전탑 건설 백지화 대책위원회'와 함께 대응할 계획입니다.



한국전력은 전남 광양에서 남원, 장수를 거쳐 수도권으로 향하는 고압 송전선로와 변전소 건립 계획을 세워 놓고, 관련 시,군에 입지선정위원회에 참여할 주민 대표 선정을 요청하고 있습니다.



