경기 화성서 국제 ‘스마트농업 AI경진대회’ 막 올라

입력 2025.08.08 (16:26)

한국농업기술진흥원은 오늘(8일)부터 경기 화성시에 있는 라비돌컨벤션센터에서 국내외 52개 팀 275명이 참가한 가운데 ‘스마트농업 AI 경진대회’가 막을 올렸다고 밝혔습니다.

국산 딸기를 사람이 아닌 인공지능(AI)이 생육 단계별 환경 관리를 최적화해 재배하는 ‘이상기후 적응형 딸기 인공지능(AI) 재배모델’을 개발하기 위한 대회입니다.

이번 대회에는 국내에서 삼성, LG, 현대, 롯데 등 대기업과 서울대, 고려대, 성균관대, 충남대, 전북대 등 대학교수와 학생이 대거 참여해 치열한 기술 경쟁을 펼칩니다.

네덜란드 바헤닝언대학, 중국 북경대학, 스페인 발렌시아대학 등 해외 명문대 교수와 재학생과 마이크로소프트 등 세계적 기업도 참가합니다.

이번 대회에 참가한 52개 팀은 오늘 개회식에 이어 1박 2일간 빅데이터를 이용한 딸기 인공지능(AI) 재배모델을 각자 개발한 뒤 발표와 평가를 통해 선발된 4팀이 9월부터 내년 2월까지 5개월간 농촌진흥청 첨단 유리온실에서 개발 모델을 적용해 딸기를 무인 재배하는 본선을 치릅니다.

본선에서는 개발된 모델을 활용해 사람 투입 없이 인공지능(AI)이 딸기를 재배하고, 생육, 생장, 생리장애, 병해충 발생, 수량성, 당도, 경도 등 10여 항목의 평가를 거쳐 순위를 결정해 시상할 계획입니다.

한국농업기술진흥원은 이번 대회에서 개발된 딸기 스마트팜 AI 모델의 사업화와 상업화를 앞당기기 위해 전문가 매칭을 지원하고 농촌진흥청이 보유하고 있는 시설에서 실증을 거쳐 농가에 보급할 계획입니다.

한국농업기술진흥원 안호근 원장은 “이번 경진대회는 국내외 농업분야 인공지능(AI) 전문가가 대거 참가한 만큼 더욱 우수한 딸기 AI 재배모델이 개발될 것으로 기대한다”며 “우리나라가 AI 딸기재배의 선두 주자가 될 수 있도록 지속적으로 뒷받침해 나갈 계획”이라고 말했습니다.

송명희
송명희 기자

