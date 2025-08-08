연합뉴스

아이유, 내달 KSPO돔서 팬 미팅…“여름에 보내는 선선한 인사”

입력 2025.08.08 (16:39)

가수 겸 배우 아이유가 다음 달 13∼14일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 팬밋업(팬 미팅) '바이, 서머'(Bye, Summer)를 연다고 소속사 이담엔터테인먼트가 8일 밝혔다.

이담은 이날 아이유 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 팬 미팅 개최 소식을 올리고 공식 포스터를 공개했다.

'바이, 서머'는 지난 2023년 9월 팬 콘서트 이후 2년 만에 열리는 오프라인 공식 팬 행사다.

이담은 "공연명은 지난해 서울월드컵경기장에서 열린 콘서트에서 처음 공개된 미발표곡 제목이자 '여름에게 보내는 선선한 인사 같은 공연'이라는 의미를 담고 있다"며 "여름이 조용히 저물어가는 이 순간, 한 계절 동안 함께 나눈 이야기와 웃음을 한데 모아 마지막 인사를 건네는 자리가 되고자 한다"고 소개했다.

이번 행사는 무대 중심의 공연 형식에서 벗어나 팬들과의 상호작용을 강조한 '팬밋업'(FAN MEET-UP)이라는 명칭으로 진행된다. 기존의 팬 미팅이나 팬 콘서트와는 또 다른 소통의 장을 기대해달라고 이담은 전했다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

