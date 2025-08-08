경기 의정부 아파트 공사현장서 추락사고…50대 노동자 의식 불명

오늘(8일) 오후 3시쯤 경기 의정부시의 한 아파트 신축 공사 현장에서 50대 남성 노동자가 약 6층 높이에서 추락했습니다.



노동자는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고, 아직 의식을 되찾지 못한 것으로 전해졌습니다.



노동자는 6층 높이의 추락 방지용 그물망에서 낙하물을 치워내다 그물망이 찢어지면서 추락한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 노동당국은 현장 관계자들을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



