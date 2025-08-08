미 CNBC “인스타 ‘위치 공유’ 사생활 침해 우려”…“사용자가 설정 가능”

인스타그램이 사용자의 위치정보를 표시하는 기능을 도입하자 일부 사용자들이 우려를 표명하고 있다고 미국 CNBC 방송이 7일 보도했습니다.



이 기능은 스냅챗의 ‘스냅 맵’ 기능과 유사하며, 사용자가 어디에서 게시물을 올리는지 친구들이 확인할 수 있습니다.



한 사용자는 “인스타그램이 사전 예고 없이 모든 사람의 위치를 노출하는 지도 기능을 출시했다는 게 믿기지 않는다”고 지적했습니다.



또 사용자도 이 기능이 스토커 등에게 악용될 수 있다고 우려했습니다.



이에 대해 애덤 모세리 인스타그램 최고경영자는 이 기능이 사용자가 작동 여부를 설정할 수 있는 기능이라고 해명했습니다.



모세리 CEO는 사용자들이 지도에서 자신의 위치를 확인할 수 있으니 다른 사람들도 자신의 위치를 알 수 있다고 생각하는 것 같다면서, 사용자가 위치 공유를 원한다고 선택해도 한 번 더 확인을 요청하고 있다고 설명했습니다.



하지만 이런 해명에도 불구하고 일부 사용자들은 위치 공유 기능을 선택하지 않았는데도 위치가 공유됐다고 주장했습니다.



한 사용자는 자신의 휴대전화 인스타그램 위치 설정을 사용 안 한다고 해놨는데도 위치 설정이 커져 있었고 정보가 인스타그램 내 모든 사람에게 공유됐다고 주장했습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



