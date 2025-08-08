“한미 정상회담 대비…한반도 평화 방안 협의”

동영상 고정 취소

한미 정상회담을 앞두고 통일부가 한반도 평화와 남북관계 복원을 위한 양국 협력에 관해 유관기관과 긴밀하게 협의하고 있다고 밝혔습니다.



통일부 장윤정 부대변인은 오늘 브리핑에서 정동영 장관이 어제 한미 정상회담과 관련해 북한과 관련한 제안을 하겠다고 발언한 것과 관련해 이같이 말했습니다.



정 장관은 어제 일부 언론에 한미 관세협상 타결에 '조선 협력' 카드가 주요한 역할을 한 것을 거론하며, 한미정상회담을 위해 북한과 관련한 아이디어를 만들 것이라고 말했습니다.



