이스라엘 ‘가자 점령계획 승인’ 이후 병력 증강 포착

이스라엘군이 가자지구와의 경계에서 병력과 장비들을 늘리고 있는 정황이 상업용 위성사진으로 포착됐다고 미국 CNBC 방송이 미 전·현직 당국자 4명을 인용해 현지시각 7일 보도했습니다.



이스라엘군의 움직임과 대형을 보여주는 이들 위성사진을 당국자들은 이스라엘군의 대규모 지상 작전이 임박한 신호로 해석했습니다.



이스라엘 안보 내각은 8일 가자지구 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.



이스라엘군의 움직임이 실제로 가자지구에서 새로운 공세를 시작할 의도인지, 아니면 협상을 위한 압박 전술인지는 확실치 않다고 CNBC는 전했습니다.



다만 새로운 군사 작전이 실시될 경우, 이 작전은 하마스가 억류한 인질들을 구출하고 교전 외 지역에서 인도적 지원을 확대하는 방안이 포함될 수 있다고 미 당국자 등은 전했습니다.



이스라엘군의 병력 증강은 미국과 이스라엘 간 관계가 긴장된 시기에 이뤄졌습니다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일 비공개 전화 통화에서 양국이 지원하는 구호사업인 ‘가자인도주의재단’(GHF)의 운영 방식을 두고 고성까지 나왔다고 CNBC는 전했습니다.



네타냐후 총리는 가자지구의 기아 현상은 사실이 아니며 하마스가 조작한 것이라고 주장했고, 트럼프 대통령은 네타냐후 총리의 말을 끊고 고함을 질렀다고 미 고위 당국자 등은 전했습니다.



트럼프 대통령은 가자지구의 굶주림이 가짜라는 말을 듣고 싶지 않다며, 자신의 보좌진이 자신에게 현지 어린이들이 굶주리고 있다는 증거를 보여줬다고 말한 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



