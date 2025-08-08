공정위, 포스코이앤씨 조사…하도급법 위반 혐의

동영상 고정 취소

잇단 산재 사망사고가 발생한 포스코이앤씨가 하도급법을 위반한 정황이 포착돼 공정거래위원회가 현장 조사에 나섰습니다.



공정위는 오늘 오후 포스코이앤씨 송도 사옥에 조사관들을 보내 관련 자료를 확보하고 있습니다.



공정위는 포스코이앤씨가 안전 관련 비용을 하도급 업체에 전가하거나 부당 특약을 맺었는지 등을 중점적으로 살펴보는 것으로 전해졌습니다.



포스코이앤씨가 맡은 건설 현장에서는 올해 4명이 숨지는 등 산재 사고가 잇따랐습니다.



