경기 화성에서 약국으로 차량 돌진…70대 약사 숨져

오늘(8일) 오후 3시 반쯤 경기 화성시 봉담읍에서 60대 여성이 운전하던 차량이 상가 건물 1층 약국으로 돌진했습니다.



이 사고로 약국에 있던 70대 약사 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.



약국에 함께 있던 A 씨의 아내도 다쳤습니다.



운전자가 음주나 약물을 복용하는 등 다른 법규를 위반하지는 않은 것으로 파악됐습니다.



경찰은 운전자가 전면 주차를 시도하다 사고를 낸 거로 보고, 운전자와 목격자 진술, 현장 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!