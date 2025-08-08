사회

경기 화성에서 약국으로 차량 돌진…70대 약사 숨져

입력 2025.08.08 (17:13) 수정 2025.08.08 (17:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(8일) 오후 3시 반쯤 경기 화성시 봉담읍에서 60대 여성이 운전하던 차량이 상가 건물 1층 약국으로 돌진했습니다.

이 사고로 약국에 있던 70대 약사 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.

약국에 함께 있던 A 씨의 아내도 다쳤습니다.

운전자가 음주나 약물을 복용하는 등 다른 법규를 위반하지는 않은 것으로 파악됐습니다.

경찰은 운전자가 전면 주차를 시도하다 사고를 낸 거로 보고, 운전자와 목격자 진술, 현장 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기 화성에서 약국으로 차량 돌진…70대 약사 숨져
    • 입력 2025-08-08 17:13:25
    • 수정2025-08-08 17:47:32
    사회
오늘(8일) 오후 3시 반쯤 경기 화성시 봉담읍에서 60대 여성이 운전하던 차량이 상가 건물 1층 약국으로 돌진했습니다.

이 사고로 약국에 있던 70대 약사 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.

약국에 함께 있던 A 씨의 아내도 다쳤습니다.

운전자가 음주나 약물을 복용하는 등 다른 법규를 위반하지는 않은 것으로 파악됐습니다.

경찰은 운전자가 전면 주차를 시도하다 사고를 낸 거로 보고, 운전자와 목격자 진술, 현장 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 구속적부심 시작…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 구속적부심 시작…통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.