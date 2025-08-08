주말 동안 영호남·제주도에 많은 비

오늘 밤까지 중부지방과 경북 북부에는 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



주말인 내일과 모레는 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 오겠습니다.



모레까지 영호남 지역에 50에서 100mm의 비가 예상되는 가운데, 광주와 부산·울산엔 150mm 이상 비가 오는 곳도 있겠습니다.



남해안에는 200mm 이상, 제주 산지에는 100mm 이상 비가 예보됐습니다.



내일 아침 기온은 서울 25도, 춘천 22도 등 전국이 21도에서 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 기온은 서울과 부산 29도 등 전국이 27도에서 30도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



비가 내리면서 내일 남부지방의 폭염특보는 해제될 가능성이 있습니다.



바다의 물결은 남해·서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!