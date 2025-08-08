‘법카 유용 의혹’ 이진숙 방통위원장 “정치적 수사, 인간 굴종 못 시켜”

이진숙 방송통신위원장이 자신의 법인카드 사적 사용 혐의 수사와 관련해 “정치적인 목적으로 정치적인 수사를 하는 것은 한 인간을 괴롭힐 수는 있어도 굴종하게 만들 수는 없다”며 거듭 무죄를 주장했습니다.



이 위원장은 오늘(8일) SNS에, 지난 5일 국회 행정안전위 전체 회의에서 더불어민주당 소속 신정훈 행안위원장이 유재성 경찰청장 직무대행에게 자신에 대한 신속한 수사를 촉구하는 모습이 담긴 영상 링크를 첨부했습니다.



해당 영상에서 신 위원장은 법인카드 부정 사용 실태에 대한 수사가 왜 이렇게 지지부진하냐며 따져 묻고, “신속하게 강제수사하고 필요하면 즉각적인 구속수사도 불사해야 한다”고 말합니다.



이에 유재성 경찰청장 대행은 “신속하게 수사하도록 국수본에 지시하겠다”고 답합니다.



이 위원장은 이에 대해 “규정에 따라 업무를 위해 법인 카드를 사용했다고 국회 청문회를 비롯한 여러 자리에서 일관성 있게 밝힌 바 있다”며, “어떤 압박이 있어도 무죄가 유죄가 될 수 없다”고 주장했습니다.



또 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률에서는 경찰의 개별 사건 수사에 대해 경찰청장이 구체적으로 지휘·감독할 수 없음을 원칙으로 규정하고 있다며, 영상 속 질의·답변에 대해 “여러분이 판단해 보라”라고 덧붙였습니다.



이 위원장은 지난 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의(업무상 배임)로 경찰 수사를 받고 있으며, 대전 유성 경찰서는 지난달 이 위원장이 고발된 지 1년 만에 이 위원장을 두 차례 소환해 조사했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



