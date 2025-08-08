IT·과학

‘유심 해킹’ SKT, 두 달 연속 시장 점유율 40% 무너져

입력 2025.08.08 (17:29) 수정 2025.08.08 (17:34)

SKT의 6월 이동통신 시장 점유율이 39%를 기록하며 두 달 연속 40% 아래로 떨어졌습니다.

과학기술정보통신부가 오늘(8일) 발표한 ‘6월 유·무선통신서비스 가입 현황 및 무선데이터 트래픽 통계’에 따르면, SKT 가입자 수는 2,235만 670명으로 전체 이동통신 가입자 5,730만 3,514명의 39%를 차지했습니다.

이는 지난 4월 대규모 유심 해킹 사태로 가입자 이탈이 이어지면서 처음으로 시장 점유율 40% 아래인 39.29%를 기록한 5월보다도 0.29%포인트 하락한 수치입니다.

KT와 LG유플러스는 각각 1,366만 1,813명(23.84%)과 1,118만 347명(19.51%)으로 5월 대비 시장 점유율이 0.07%포인트, 0.06%포인트 증가했습니다.

알뜰폰 가입자 수는 1천11만 684명(17.64%)으로, 처음으로 천만 명을 돌파했습니다.

앞서 SKT는 사이버 침해 사고가 있었던 4월 19일부터 위약금 면제 기간이 종료된 7월 14일까지 번호이동을 통해 약 105만 명이 이탈했다고 밝힌 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

