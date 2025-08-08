민주당, 쌍방울 김성태 ‘석방 로비’ 의혹 무속인 특검 고발

더불어민주당 정치검찰 조작기소대응 태스크포스(TF)가 무속인 김 모 씨가 김건희 여사 인맥을 동원해 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 보석 석방을 위한 로비를 벌였다는 의혹과 관련해 특검에 고발했습니다.



TF 단장을 맡고 있는 민주당 한준호 의원은 오늘(8일) 김건희 특검 사무실을 찾아 김 씨를 변호사법 위반 혐의로 한 고발장을 제출했습니다. 오늘 고발에는 김기표, 이건태 의원도 함께 참석했습니다.



TF는 지난 6일 기자회견을 통해 “쌍방울 김성태가 김건희 인맥 평창동 무속인(김 씨)에게 20억 원을 주고 보석 석방을 얻었다”고 주장했습니다.



금품을 받은 김 씨가 김 여사의 영향력을 이용해 사법부와 법조계를 상대로 로비를 해 김 전 회장에 대한 보석 석방을 유도했다는 취지입니다.



한 의원은 고발 전 기자들을 만나 “(김 씨 의혹은) 변호사가 아닌 자가 소송에 관한 행위를 한 것으로 그 과정에서 20억 원이란 로비성 금품을 수수한 것은 우리 사법 정의 근간 흔드는 행위”라고 강조했습니다.



이어 “특검이 이 점을 신속하게 수사할 것을 촉구할 것”이라며 “오늘이 시작에 불과하다는 점을 말씀드린다”고 말했습니다.



한 의원은 “20억 원의 돈이 실제로 김 씨에게 전달됐는지, 또는 이 중 일부가 김 여사 측에 전달이 됐는지를 특검이 수사할 것이라고 예상하고 있다”고 기대했습니다.



아울러 “김건희 특검은 김 여사의 국정농단을 수사하는 게 목적이다. 이 사건과 같이 김 여사를 통해 국정에 개입한 게 있다면 수사 대상임이 명백하다”며 “특검의 수사 기간이 한정됐으니 신속히 수사할 것을 촉구한다”고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



