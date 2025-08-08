용역업체 편의제공 대가 8,500만원 챙긴 군무원 징역형 집유

군부대 용역업체로부터 편의 제공을 대가로 8,500만 원을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 주한미군 소속 군무원이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.



수원지법 형사9단독 장혜정 판사는 배임수재 혐의로 기소된 군무원 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 8,500만 원에 대해 추징을 명령했습니다.



재판부는 "피고인이 업무 관련자로부터 고액의 현금을 수령하고도 범행을 부인하고 있는 점은 불리한 정상"이라며 "다만 피고인이 동종 범행이나 벌금형을 초과하는 처벌받은 전력은 없고 피고인의 업무 처리와 관련해 구체적인 손해가 발생한 것으로 보이지 않는 점을 고려했다"고 판시했습니다.



A 씨는 2020년 8월부터 2021년 11월까지 주한미군 공공사업국 소속 직원으로 근무하며 B 용역업체로부터 16차례에 걸쳐 현금 8,500만 원을 받아 챙긴 혐의를 받습니다.



A 씨는 미군 계약처가 발주한 캠프 험프리스 건물 냉난방공조 시스템 자동제어 시스템 유지 보수 사업을 낙찰받은 B 업체에 대한 계약 감독관으로서 계약 이행 상황 검수와 평가, 예비비 산정 등에 대한 권한을 행사했습니다.



A 씨는 B 업체로부터 '앞으로 용역이 잘 돌아가게 업체 평가 등 부대 용역 계약과 평가 업무에 관해 편의를 봐달라'는 내용의 청탁을 받고 돈을 챙긴 것으로 조사됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!