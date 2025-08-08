[크랩] “전주광역시 이번엔 가능?” 전주vs완주 싸움 5분 정리

최근 완주군의 행정복지센터에서 전북특별자치도지사와 완주 주민들이 몸싸움을 벌이는 일이 있었습니다.알고 보니 완주군과 전주시 통합 문제로 지역 갈등이 심화하고 있었기 때문인데요.무려 30년 전부터 반복되고 있는 완주-전주 통합 문제, 왜 이렇게 찬성 VS 반대가 격렬하게 나뉘고 있는 건지 크랩이 알아봤습니다.