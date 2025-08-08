[크랩] “전주광역시 이번엔 가능?” 전주vs완주 싸움 5분 정리
입력 2025.08.08 (18:02)
최근 완주군의 행정복지센터에서 전북특별자치도지사와 완주 주민들이 몸싸움을 벌이는 일이 있었습니다.
알고 보니 완주군과 전주시 통합 문제로 지역 갈등이 심화하고 있었기 때문인데요.
무려 30년 전부터 반복되고 있는 완주-전주 통합 문제, 왜 이렇게 찬성 VS 반대가 격렬하게 나뉘고 있는 건지 크랩이 알아봤습니다.
위재천 기자 wee@kbs.co.kr위재천 기자의 기사 모음
