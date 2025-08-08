경찰, 지인 흉기로 살해한 30대 남성 구속영장 신청

경찰이 지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 체포된 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.



서울 마포경찰서는 오늘(8일) 살인 혐의로 30대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.



A 씨는 그제(6일) 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, A 씨는 손 등을 다쳐 병원에서 수술을 받았습니다.



경찰은 병원에 입원 중인 A 씨를 상대로 진술 조사를 진행했습니다.



A 씨에 대한 구속영장 심사 일정은 내일 중으로 결정됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울 마포경찰서 제공]



