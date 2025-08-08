경찰, 지인 흉기로 살해한 30대 남성 구속영장 신청
입력 2025.08.08 (18:09) 수정 2025.08.08 (18:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경찰이 지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 체포된 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.
서울 마포경찰서는 오늘(8일) 살인 혐의로 30대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.
A 씨는 그제(6일) 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, A 씨는 손 등을 다쳐 병원에서 수술을 받았습니다.
경찰은 병원에 입원 중인 A 씨를 상대로 진술 조사를 진행했습니다.
A 씨에 대한 구속영장 심사 일정은 내일 중으로 결정됩니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울 마포경찰서 제공]
서울 마포경찰서는 오늘(8일) 살인 혐의로 30대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.
A 씨는 그제(6일) 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, A 씨는 손 등을 다쳐 병원에서 수술을 받았습니다.
경찰은 병원에 입원 중인 A 씨를 상대로 진술 조사를 진행했습니다.
A 씨에 대한 구속영장 심사 일정은 내일 중으로 결정됩니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울 마포경찰서 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경찰, 지인 흉기로 살해한 30대 남성 구속영장 신청
-
- 입력 2025-08-08 18:09:36
- 수정2025-08-08 18:12:09
경찰이 지인에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 체포된 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.
서울 마포경찰서는 오늘(8일) 살인 혐의로 30대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.
A 씨는 그제(6일) 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, A 씨는 손 등을 다쳐 병원에서 수술을 받았습니다.
경찰은 병원에 입원 중인 A 씨를 상대로 진술 조사를 진행했습니다.
A 씨에 대한 구속영장 심사 일정은 내일 중으로 결정됩니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울 마포경찰서 제공]
서울 마포경찰서는 오늘(8일) 살인 혐의로 30대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.
A 씨는 그제(6일) 밤 11시쯤, 서울 마포구 대흥동에서 지인과 함께 식사하다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 붙잡았고, A 씨는 손 등을 다쳐 병원에서 수술을 받았습니다.
경찰은 병원에 입원 중인 A 씨를 상대로 진술 조사를 진행했습니다.
A 씨에 대한 구속영장 심사 일정은 내일 중으로 결정됩니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울 마포경찰서 제공]
-
-
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr최혜림 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.