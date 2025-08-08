KF-21 공대지 능력 2027년 확보…1년 반 이상 단축

한국형 전투기(KF-21)의 공대지 능력 확보 시기가 당초 계획한 2028년 말에서 2027년 상반기로 1년 반 이상 단축됩니다.



방위사업청은 오늘(8일) 용산 국방부 청사에서 열린 제170회 방위사업추진위원회에서 이런 내용을 골자로 한 한국형 전투기 체계개발기본계획 수정안을 가결됐다고 밝혔습니다.



한국형 전투기 체계개발은 F-4와 F-5 등 노후 전투기 도태에 따른 부족소요 보충과 미래 전장운용개념에 부합하는 성능을 갖춘 전투기를 확보하는 사업이다. 총사업비는 8조 8천142억 원이고, 사업 기간은 2028년까지입니다.



이날 방추위에서 KF-21 공대지 무장능력 확보를 위한 추가 무장시험 계획이 승인됨에 따라 공대지 미사일을 조기에 확보할 수 있게 됐습니다.



방사청은 "우리 군의 공중 전력 강화는 물론 항공산업의 경쟁력 증대와 방산수출 확대에도 기여할 것으로 기대된다"고 설명했습니다.



이날 방추위에선 ▲ 해상작전헬기-Ⅱ 구매계획 ▲ 전투용 무인수상정 사업추진기본전략 ▲ 고속상륙정(LSF-Ⅱ) 배치-Ⅱ 사업추진기본전략 ▲ 리본부교-Ⅱ 사업추진기본전략 등도 승인됐습니다.



해상작전헬기-Ⅱ는 해군 함정에 탑재하는 노후 해상작전헬기(링스)를 대체하는 전력을 국외 구매로 확보하는 사업입니다. 총사업비는 3조 원 이상이며, 사업 기간은 2032년까지입니다.



대상 기종은 해상작전헬기-Ⅰ 사업 때도 구매한 미국산 MH-60R(시호크)로, 정부 대 정부 계약인 대외군사판매(FMS) 방식으로 구매가 이뤄질 예정입니다.



방사청은 "이 사업을 통해 기존 노후 헬기 대비 체공시간과 표적 탐지능력이 향상된 해상작전헬기를 확보함으로써, 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 적 잠수함 등의 수중·수상세력 탐지와 신속 공격 능력이 향상될 것"이라고 밝혔습니다.



전투용 무인수상정은 국내 연구개발로 확보하기로 했습니다. 총사업비는 6천94억원이며, 사업 기간은 2026년까지입니다.



방사청은 "전투용무인수상정은 향후 유인 함정과 유무인 복합전투체계를 구성해 인명피해를 최소화하고 전투 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했습니다.



고속상륙정 배치-Ⅱ는 적 해안에서 멀리 떨어진 바다에서 고속상륙돌격이 가능한 상륙정을 국내 개발로 확보하는 사업입니다. 총사업비는 9천998억원, 사업 기간은 2036년까지입니다.



리본부교-Ⅱ는 전차와 장갑차 등 육군 기동장비가 자체 능력으로 건널 수 없는 하천에 부교 등을 설치해 이동할 수 있도록 지원하는 신형 도하장비를 확보하는 사업입니다. 총사업비는 9천78억원, 사업 기간은 2035년까지입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



