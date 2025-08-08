경찰, 이춘석 ‘주식 차명 거래’ 의혹 고발인 잇따라 조사

더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 고발인 조사를 진행하며 수사에 속도를 내고 있습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(8일) 이춘석 의원과 보좌관 차 모 씨를 고발한 시민 A 씨를 서면으로 조사했습니다.



A 씨는 지난 5일 국민신문고를 통해 이 의원을 금융실명법 위반 등 혐의로 고발했습니다.



경찰은 또 주진우 국민의힘 의원이 그제 서울경찰청에 이 의원을 고발한 건과 관련해 오늘 오후에 의원실 관계자를 불러 고발인 조사를 진행했습니다.



내일(9일) 오전에는 김순환 서민민생대책위원회 사무총장을 고발인 신분으로 불러 조사할 예정입니다.



앞서 이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 차 씨의 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.



이 의원은 “물의를 일으켜 죄송하다”면서도, “타인 명의로 주식 계좌를 개설해서 차명 거래한 사실은 결코 없다”고 의혹을 부인했습니다.



경찰은 25명 규모의 전담팀을 꾸려 수사에 속도를 내고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



