‘게임업체 님블 본사에 폭탄 설치’ 허위 협박글 작성자 검거

온라인상에 게임사 넵튠의 자회사 ‘님블뉴런’ 본사 건물에 폭탄을 설치했다는 글을 올린 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 종로경찰서는 오늘(8일) 오전 11시 반쯤, 종로경찰서를 찾아 인터넷에 폭탄 설치 글을 올렸다고 자수한 30대 남성을 공중협박 혐의로 입건했습니다.



이 남성은 한 온라인 커뮤니티에 ‘님블 본사에 폭탄 설치 했다’라는 취지의 허위 협박 글을 올린 혐의를 받습니다.



허위 협박 글에 경찰은 오늘 새벽 2시 반쯤, 경기 성남시 분당구 소재의 해당 회사 건물에 경찰 특공대를 투입해 오전 7시까지 폭발물 수색에 나섰습니다.



경찰은 “실행 의사가 없더라도 위해성 게시글을 올리는 것은 국민 불안을 야기하는 중대한 범죄”라며 “엄정하게 처리할 것”이라고 밝혔습니다.



최근 신세계백화점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글이 잇따라 게재돼 소동이 일었고, 어제(7일)는 ‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사 명의로 ‘오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다’는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수돼 경찰이 발신자 추적에 나서기도 했습니다.



