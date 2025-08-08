사회

‘게임업체 님블 본사에 폭탄 설치’ 허위 협박글 작성자 검거

입력 2025.08.08 (18:44) 수정 2025.08.08 (18:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

온라인상에 게임사 넵튠의 자회사 ‘님블뉴런’ 본사 건물에 폭탄을 설치했다는 글을 올린 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 종로경찰서는 오늘(8일) 오전 11시 반쯤, 종로경찰서를 찾아 인터넷에 폭탄 설치 글을 올렸다고 자수한 30대 남성을 공중협박 혐의로 입건했습니다.

이 남성은 한 온라인 커뮤니티에 ‘님블 본사에 폭탄 설치 했다’라는 취지의 허위 협박 글을 올린 혐의를 받습니다.

허위 협박 글에 경찰은 오늘 새벽 2시 반쯤, 경기 성남시 분당구 소재의 해당 회사 건물에 경찰 특공대를 투입해 오전 7시까지 폭발물 수색에 나섰습니다.

경찰은 “실행 의사가 없더라도 위해성 게시글을 올리는 것은 국민 불안을 야기하는 중대한 범죄”라며 “엄정하게 처리할 것”이라고 밝혔습니다.

최근 신세계백화점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글이 잇따라 게재돼 소동이 일었고, 어제(7일)는 ‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사 명의로 ‘오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다’는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수돼 경찰이 발신자 추적에 나서기도 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘게임업체 님블 본사에 폭탄 설치’ 허위 협박글 작성자 검거
    • 입력 2025-08-08 18:44:18
    • 수정2025-08-08 18:46:34
    사회
온라인상에 게임사 넵튠의 자회사 ‘님블뉴런’ 본사 건물에 폭탄을 설치했다는 글을 올린 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 종로경찰서는 오늘(8일) 오전 11시 반쯤, 종로경찰서를 찾아 인터넷에 폭탄 설치 글을 올렸다고 자수한 30대 남성을 공중협박 혐의로 입건했습니다.

이 남성은 한 온라인 커뮤니티에 ‘님블 본사에 폭탄 설치 했다’라는 취지의 허위 협박 글을 올린 혐의를 받습니다.

허위 협박 글에 경찰은 오늘 새벽 2시 반쯤, 경기 성남시 분당구 소재의 해당 회사 건물에 경찰 특공대를 투입해 오전 7시까지 폭발물 수색에 나섰습니다.

경찰은 “실행 의사가 없더라도 위해성 게시글을 올리는 것은 국민 불안을 야기하는 중대한 범죄”라며 “엄정하게 처리할 것”이라고 밝혔습니다.

최근 신세계백화점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글이 잇따라 게재돼 소동이 일었고, 어제(7일)는 ‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사 명의로 ‘오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다’는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수돼 경찰이 발신자 추적에 나서기도 했습니다.
추재훈
추재훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부<br> 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색
이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
경찰, 이춘석 ‘주식 차명 거래’ <br>의혹 고발인 잇따라 조사

경찰, 이춘석 ‘주식 차명 거래’ 의혹 고발인 잇따라 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.