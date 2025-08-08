중국 폭우 피해 잇따라…간쑤성 산사태로 10명 사망·33명 실종

중국 곳곳에서 일주일 넘게 집중호우가 이어지며 피해가 속출하고 있습니다.



8일 중국 CCTV에 따르면 서부 간쑤성 란저우시 위중현 등에선 7일부터 계속된 폭우로 산사태가 발생해 이날 오후 3시 30분 기준 10명이 숨지고 33명이 실종됐습니다.



란저우시 당국은 이날 오전 1시 중소 하천 홍수 및 산사태 위험 적색경보를 발령했으나 쏟아져내린 진흙이 도로에 쌓이면서 차량 통행이 막혔습니다.



앞서 CCTV는 비가 집중된 싱룽산 지역의 전력·통신 시설이 손상됐고, 마을 4곳의 1,300여 가구, 4천여 명이 고립된 상황이라고 전했습니다.



중국에선 지난달 하순부터 각지에 폭우가 내리고 있습니다.



중국신문망 등에 따르면 남부 광둥성 광저우시 바이윈구에선 6일 산사태가 발생해 14명이 매몰됐고, 당국의 수색 작업을 통해 이날 오전까지 13명이 발견됐는데 이 가운데 2명은 숨졌습니다.



이달 들어 연일 폭우가 계속된 광둥성은 광저우 외에도 칭위안시 등 여러 지역에서 지반이 약해지면서 산사태와 마을 고립, 철도·도로 폐쇄 등 피해가 잇따랐습니다.



전날 150㎜ 이상의 국지성 집중호우로 '폭우 적색경보'가 발령됐던 허난성 정저우시는 도심 곳곳이 물에 잠기면서 휴교령과 기업체 생산·영업 중단 결정이 내려졌습니다.



수도 베이징은 이미 폭우로 40명 넘는 사망자가 발생한 외곽 지역에 산사태 위험이 계속되고 있다며 주의를 당부했습니다.



중국 기상당국은 9일까지 베이징·허베이성·산둥성·허난성 등을 중심으로 전국 곳곳에 많은 비가 내리겠고, 9일부터 11일에는 동부와 중부·서부 내륙에 폭우가 예상된다고 발표했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / CCTV 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!