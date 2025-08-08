인권위 “처방없이 장시간 환자 격리는 인권침해”…정신병원에 시정권고

환자의 1회 최대 격리 처방 시간인 12시간을 초과한 정신의료기관에 대해, 국가인권위원회가 ‘인권 침해’라고 판단했습니다.



앞서 인권위는 ‘강원도 춘천시의 한 정신의료기관이 입원 환자에 대해 17시간 격리 처방을 두 차례 해 인권 침해에 해당한다’는 진정을 접수했습니다.



당시 병원은 환자가 휴대전화를 지정된 곳에서 사용하지 않았다는 이유로 격리 처방했습니다.



인권위는 병원이 1회 최대 격리 처방 허용 시간인 12시간을 초과하면, 정신건강의학과 전문의의 평가를 거치도록 한 복지부의 지침을 어겼다고 판단했습니다.



그러면서 해당 병원에 유사 사례 방지를 위한 전 직원 인권 교육을 할 것을 권고했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



