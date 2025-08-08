사회

인권위 “처방없이 장시간 환자 격리는 인권침해”…정신병원에 시정권고

입력 2025.08.08 (18:56) 수정 2025.08.08 (19:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

환자의 1회 최대 격리 처방 시간인 12시간을 초과한 정신의료기관에 대해, 국가인권위원회가 ‘인권 침해’라고 판단했습니다.

앞서 인권위는 ‘강원도 춘천시의 한 정신의료기관이 입원 환자에 대해 17시간 격리 처방을 두 차례 해 인권 침해에 해당한다’는 진정을 접수했습니다.

당시 병원은 환자가 휴대전화를 지정된 곳에서 사용하지 않았다는 이유로 격리 처방했습니다.

인권위는 병원이 1회 최대 격리 처방 허용 시간인 12시간을 초과하면, 정신건강의학과 전문의의 평가를 거치도록 한 복지부의 지침을 어겼다고 판단했습니다.

그러면서 해당 병원에 유사 사례 방지를 위한 전 직원 인권 교육을 할 것을 권고했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 인권위 “처방없이 장시간 환자 격리는 인권침해”…정신병원에 시정권고
    • 입력 2025-08-08 18:56:04
    • 수정2025-08-08 19:51:27
    사회
환자의 1회 최대 격리 처방 시간인 12시간을 초과한 정신의료기관에 대해, 국가인권위원회가 ‘인권 침해’라고 판단했습니다.

앞서 인권위는 ‘강원도 춘천시의 한 정신의료기관이 입원 환자에 대해 17시간 격리 처방을 두 차례 해 인권 침해에 해당한다’는 진정을 접수했습니다.

당시 병원은 환자가 휴대전화를 지정된 곳에서 사용하지 않았다는 이유로 격리 처방했습니다.

인권위는 병원이 1회 최대 격리 처방 허용 시간인 12시간을 초과하면, 정신건강의학과 전문의의 평가를 거치도록 한 복지부의 지침을 어겼다고 판단했습니다.

그러면서 해당 병원에 유사 사례 방지를 위한 전 직원 인권 교육을 할 것을 권고했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최혜림
최혜림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부<br> 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”

‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.