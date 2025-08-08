국제

EU “가자 지원 확대 약속한 이스라엘, 이행 미흡”

입력 2025.08.08 (18:56) 수정 2025.08.08 (19:51)

이스라엘이 가자지구 인도적 지원 확대를 위한 실질적 조처를 하겠다고 약속한 지 약 한 달이 지났지만 제대로 이행하지 않고 있다고 유럽연합, EU가 지적했습니다.

현지시각 8일 dpa 통신 등에 따르면 EU 외교부 격인 대외관계청(EEAS)은 최근 보고서에서 지난달 29일부터 이번달 4일 가자지구에 진입한 구호트럭이 하루 평균 70대라고 설명했습니다.

이는 이스라엘이 애초 EU에 약속한 최소 160대 이상의 절반에도 못 미치는 수준입니다.

해당 보고서는 130일 동안 중단됐던 연료 공급이 재개됐고, 이집트를 통한 구호 통로가 다시 개방되는 등 일부 ‘긍정적’ 조치가 이뤄졌지만, 가자지구 내 팔레스타인 200만 명에 대한 기근 위협이 여전하다고 평가했습니다.

앞서 EU는 지난달 10일 이스라엘이 장관급 회의에서 구호트럭 반입 확대를 비롯해 검문소 추가 개방하는 등 6가지 항목에 합의했다고 발표했습니다.

그러나 당시 합의가 구속력이 없는 데다 이스라엘이 EU 담당자들의 가자지구 진입을 막는 바람에 이행 여부 검증도 사실상 불가능한 상황입니다.

EU 집행위 대변인도 보고서에 인용된 수치는 유엔 등 국제기구 집계를 기반한 것으로, 직접 검증이 불가능했다고 밝혔습니다.

양민효
양민효 기자

