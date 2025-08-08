국제

“이스라엘, 영국이 팔레스타인 인정시 안보협력 중단도 검토”

입력 2025.08.08 (18:59) 수정 2025.08.08 (19:02)

영국이 예고한 대로 다음 달 유엔총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하면 이스라엘이 영국과의 방위·안보 협력을 중단하는 방안까지 검토하고 있다고 일간 더타임스가 현지시각 8일 외교 소식통들을 인용해 보도했습니다.

한 소식통은 “이스라엘은 영국과 협력을 중시하지만 이스라엘이 대응을 결정한다면 영국이 많은 걸 잃게 될 것”이라고 경고했습니다.

앞서 영국은 이스라엘이 가자지구 위기를 끝내고 요르단강 서안 합병을 시도하지 않는 등 조건을 충족하지 못하면 다음 달 유엔 총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하겠다고 예고했습니다.

이에 이스라엘은 “하마스의 테러에 상을 준다”며 반발했습니다.

영국이 지난해 9월 이스라엘에 대한 일부 무기 수출을 중단하고 올해 6월 서안 폭력 조장 등을 이유로 이스라엘 극우 성향 장관을 제재하기도 했습니다.

이스라엘이 방위·안보 협력을 끊으면 양국에 모두 경제와 안보 측면에서 상당한 영향이 미칠 것으로 전망됩니다.

영국은 20세기 초 팔레스타인 위임 통치령 당시 유대인 정보원을 채용하는 등 이스라엘 건국 이전부터 정보 협력을 해왔습니다.

지난 2년여간 이스라엘 정보 당국은 영국 정보 당국에 영국 영토 내 이란과 연계된 위협에 관한 정보를 제공했습니다.

이스라엘 정보기관 모사드는 영국 정보기관들에 영국 주재 이스라엘 대사관에 대한 이란 연계 테러 시도를 막는 데 중요한 정보를 제공한 것으로 전해졌습니다.

이 정보를 바탕으로 영국에서 대규모 대테러 작전이 벌어졌고 5명이 체포됐습니다.

영국은 또 이라크와 아프가니스탄 내 정찰 활동에 이스라엘제 드론을 사용했고 이곳에서 영국군을 지키는 데도 이스라엘산 방위 장비가 사용됐습니다.

영국 정부와 주영 이스라엘 대사관은 모두 정보 협력 중단 검토와 관련한 언급을 거부했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

