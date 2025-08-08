동영상 고정 취소

이상민 구속적부심…‘윤 체포영장’ 재청구 ‘고심’



내란 공모 혐의로 구속된 이상민 전 행안부 장관이 구속적부심을 청구해 법원 심문을 받았습니다. 결과는 이르면 오늘 저녁 나옵니다. 특검은 윤석열 전 대통령의 체포영장을 재청구할지 여부를 고심 중입니다.



“이제 트럼프 라운드”…미, WTO 체제 종식 선언



미국이, 트럼프 대통령이 관세 협상을 통해 만든 새로운 무역 질서를 '트럼프 라운드' 라고 규정했습니다. 기존의 세계무역기구, WTO 체제는 더 이상 지속 가능하지 않다며, 사실상 다자 무역 체제의 종식을 선언했습니다.



‘조국 사면’ 말 아끼는 여당…국민의힘 “정치 사면”



광복절 특사 후보에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함된 걸로 알려지면서, 민주당에선 일부 의원이 공개적으로 찬성했지만 정치적 부담이 될 거란 우려도 나오고 있습니다. 국민의힘은 최악의 정치 사면이라고 비판했습니다.



주말 전국에 비…전남·경남 ‘최대 200mm 이상’



이번 주말 전국적으로 또다시 비 소식이 있습니다. 전남과 경남에는 최대 200mm 이상, 많은 비가 내리겠습니다. 내일 밤부터 모레 새벽 사이, 남해안에는 시간당 70mm 안팎 폭우도 예보됐습니다.



