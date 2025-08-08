10일 고위 당정대 협의…주식 양도세 기준 논의

동영상 고정 취소

더불어민주당과 정부, 대통령실이 오는 10일 고위 협의회를 열고 주식 양도소득세 과세 기준 등을 논의합니다.



민주당은 주식 양도세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대한 의견을 정부에 전달할 예정입니다.



과세 기준을 종목당 50억 원에서 10억 원으로 낮추는 정부 세제 개편안에 대해 당내에서도 반대 의견이 나오면서 민주당은 최종 입장을 정리 중입니다.



당정은 관세 협상 후속 조치와 검찰 개혁 방안 등도 협의할 전망입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!