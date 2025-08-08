경기 화성에서 약국으로 차량 돌진…70대 약사 숨져
입력 2025.08.08 (19:18) 수정 2025.08.08 (19:24)
오늘 오후 3시 반쯤 경기도 화성시 봉담읍에서 60대 여성이 운전하던 차량이 상가 건물 1층 약국으로 돌진했습니다.
이 사고로 70대 약사가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 운전자가 전면 주차를 하려다 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중입니다.
