경기 화성에서 약국으로 차량 돌진…70대 약사 숨져

오늘 오후 3시 반쯤 경기도 화성시 봉담읍에서 60대 여성이 운전하던 차량이 상가 건물 1층 약국으로 돌진했습니다.



이 사고로 70대 약사가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰은 운전자가 전면 주차를 하려다 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중입니다.



