로마의 감칠맛 ‘가룸’ 포르투갈서 복원

고대 로마인들이 다양한 음식에 곁들였던 감칠맛 소스 '가룸'이 포르투갈에서 다시 만들어지고 있습니다.



고대 로마인들의 식탁에 빠지지 않았던 발효 소스 '가룸'.



여러 종류의 생선을 통째로 소금에 절여 몇 달간 자연 발효시킨 일종의 액젓입니다.



포르투갈 남서부, 대서양과 접한 트로이아는 고대 로마 시대 가룸의 대표적인 생산지였습니다.



지금은 유적으로 남은 이곳의 돌 수조를 활용해 당시 방식 그대로 가룸을 재현하는 프로젝트가 진행되고 있습니다.



[핀도/고고학자 : "가룸을 만드는 데 필요한 모든 게 여기 있어요. 간단해요. 대량 생산한 소금과 신선한 생선, 뜨거운 햇살만 있으면 됩니다."]



돌 수조에 소금에 절인 생선과 물을 담아 30~40도의 고온에서 몇 달 동안 발효시키고, 숙성되면 천으로 감싸 손으로 짜내 맑은 황금빛 액체만 걸러냅니다.



[빅터/레스토랑 운영 : "생선이 신선한 게 중요합니다. 내장까지 넣어서 생선을 통째로 사용하기 때문에, 아무런 오염도 없어야 하죠."]



이렇게 복원된 가룸은 셰프들의 손을 거쳐 다양한 요리에 감칠맛을 더하는 소스로 재탄생하고 있습니다.



