뉴스7(부산)

‘중대재해’ 여파…부산 공사 현장도 차질

입력 2025.08.08 (19:33) 수정 2025.08.08 (19:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 부산 오프닝]

[뉴스7 부산 오프닝]
뇌물 주고 사건 수임 혐의 현직 변호사 구속

뇌물 주고 사건 수임 혐의 현직 변호사 구속

다음
[앵커]

건설 현장에서 잇단 사망 사고, '중대재해'로 인해 포스코이앤씨가 맡은 공사가 전면 중단됐는데요,

이로 인해 가덕도신공항과 주택 재개발 공사 현장이 차질을 빚을 전망입니다.

보도에 정민규 기자입니다.

[리포트]

가덕도신공항 사업에 또 적신호가 켜졌습니다.

컨소시엄 주관사이자 25.5%의 지분을 가진 현대건설이 손을 뗀 데 이어, 컨소시엄 3대 주주이자 13.5%의 지분을 가진 포스코이앤씨마저 탈퇴를 결정했습니다.

전국 사업장에서 잇단 중대재해로 포스코이앤씨가 신규 수주 영업을 중단했기 때문입니다.

포스코이앤씨의 위기는 지역 민간 건설 시장에도 악영향을 끼치고 있습니다.

포스코이앤씨가 시공을 맡은 이 아파트는 현재 공정률을 절반가량 넘긴 상태지만, 보시는 것처럼, 공사가 전면 중단됐습니다.

이렇게 공사가 중단된 포스코이앤씨의 사업장은 전국적으로 103곳, 이 가운데 부산은 5곳입니다.

포스코이앤씨가 안전 기준을 마련할 때까지 공사 중단을 이어갈 방침이라 정확한 재개 시점은 불투명합니다.

[포스코이앤씨 아파트 분양 관계자/음성변조 : "아무래도 공사 중지 명령이 떨어졌으니까, 해결을 봐야 하는데 공기가 혹시 늦어질까 봐 그런 걱정이 제일 많은 것 같아요."]

건설업계도 비상입니다.

공사 지연에 따른 손해는 물론, 추가 중대재해가 발생하면 사업 자체에 심각한 타격을 입을 수 있기 때문입니다.

[김재진/부산건설협회 중대재해대책위원 : "(공사가) 중단되면 많은 돈이 자재 납품업체도 쌓이고 협력업체들이 그 돈을 지급을 못 하거든요. 그러면 부도 아닙니까."]

포스코이앤씨의 중대재해 파장이 지역 건설 업계에도 일파만파, 퍼지고 있습니다.

KBS 뉴스 정민규입니다.

촬영기자:김기태

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘중대재해’ 여파…부산 공사 현장도 차질
    • 입력 2025-08-08 19:33:22
    • 수정2025-08-08 19:39:04
    뉴스7(부산)
[앵커]

건설 현장에서 잇단 사망 사고, '중대재해'로 인해 포스코이앤씨가 맡은 공사가 전면 중단됐는데요,

이로 인해 가덕도신공항과 주택 재개발 공사 현장이 차질을 빚을 전망입니다.

보도에 정민규 기자입니다.

[리포트]

가덕도신공항 사업에 또 적신호가 켜졌습니다.

컨소시엄 주관사이자 25.5%의 지분을 가진 현대건설이 손을 뗀 데 이어, 컨소시엄 3대 주주이자 13.5%의 지분을 가진 포스코이앤씨마저 탈퇴를 결정했습니다.

전국 사업장에서 잇단 중대재해로 포스코이앤씨가 신규 수주 영업을 중단했기 때문입니다.

포스코이앤씨의 위기는 지역 민간 건설 시장에도 악영향을 끼치고 있습니다.

포스코이앤씨가 시공을 맡은 이 아파트는 현재 공정률을 절반가량 넘긴 상태지만, 보시는 것처럼, 공사가 전면 중단됐습니다.

이렇게 공사가 중단된 포스코이앤씨의 사업장은 전국적으로 103곳, 이 가운데 부산은 5곳입니다.

포스코이앤씨가 안전 기준을 마련할 때까지 공사 중단을 이어갈 방침이라 정확한 재개 시점은 불투명합니다.

[포스코이앤씨 아파트 분양 관계자/음성변조 : "아무래도 공사 중지 명령이 떨어졌으니까, 해결을 봐야 하는데 공기가 혹시 늦어질까 봐 그런 걱정이 제일 많은 것 같아요."]

건설업계도 비상입니다.

공사 지연에 따른 손해는 물론, 추가 중대재해가 발생하면 사업 자체에 심각한 타격을 입을 수 있기 때문입니다.

[김재진/부산건설협회 중대재해대책위원 : "(공사가) 중단되면 많은 돈이 자재 납품업체도 쌓이고 협력업체들이 그 돈을 지급을 못 하거든요. 그러면 부도 아닙니까."]

포스코이앤씨의 중대재해 파장이 지역 건설 업계에도 일파만파, 퍼지고 있습니다.

KBS 뉴스 정민규입니다.

촬영기자:김기태
정민규
정민규 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부<br> 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”

‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.