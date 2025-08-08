강릉, 허리 시술 이상 증상 환자 22명으로 늘어

동영상 고정 취소

강릉시는 지역의 한 의원에서 허리 통증 완화 시술을 받은 뒤 이상 증상을 호소하는 환자가 22명으로 늘었다고 밝혔습니다.



이는 하루 사이 환자 4명이 증가한 겁니다.



이들 가운데 1명은 숨졌고, 21명은 입원 치료를 받고 있습니다.



특히, 환자 가운데 15명은 '황색포도알균'에 감염된 것으로 확인됐습니다.



나머지 7명에 대해서는 역학조사가 진행되고 있습니다.



