충북 현안 ‘국정 과제 반영’ 총력전

정부가 약 120여 가지 과제 등을 담은 국정 운영 5개년 계획을 다음 주에 발표할 걸로 알려졌는데요.



중요하고 시급한 지역 현안을 국정 과제에 반영시키기 위해, 충북 각계가 총력전을 펼치고 있습니다.



보도에 이유진 기자입니다.



[리포트]



["(청주공항 특별법) 제정하라! 제정하라!"]



충청북도와 청주시, 진천군, 보은군, 그리고 지역 정치권과 시민사회단체가 하나로 뭉쳤습니다.



청주공항 민간 전용 활주로 신설, 그리고 청주공항과 보은, 경북 김천을 잇는 철도 신설 등 중부권 교통망 확충을 위해섭니다.



[유철웅/청주공항 활주로 신설 민관정 공동위원회 위원장 : "우리 충북도민들은 똘똘 뭉쳐서 이 공약이 이뤄질 때까지 최선을 다할 것을, 오늘 이 자리를 빌려서 건의하는 겁니다."]



이들은 모두 4조 5천억 원 규모의 두 사업이 국정 과제로 차질 없이 추진되도록 정파를 떠나 협력하기로 다짐했습니다.



[엄태영/국회 국토교통위원회 위원/국민의힘 : "여야 할 것 없이 충북의 가장 중요한 우선순위의 숙원 사업이고, 조만간 성과가 있을 것으로 확신하고 (있습니다)."]



두 사업과 함께 K-바이오스퀘어 조기 완공과 청주 종합 스포츠 콤플렉스 조성, 수도권 광역철도와 경의중앙선 제천 연장 등이 충북의 10대 주요 과제입니다.



[김수민/충청북도 정무부지사 : "국정위원회 위원들과 수시로 접촉하면서 국가 차원의 대규모 예산 지원이 필요한 시급한 현안들과 함께 충북의 현안을 반영하기 위해서 노력하고 있습니다."]



이밖에 전국을 5대 초광역권과 3개의 특별자치도로 재편하겠다는 이른바 5극 3특 기조에 따른 충청광역연합 재정 지원, 그리고 폐기물로 발생하는 오염에 대해 부과하는 자원순환시설세 신설 등도 충북의 시급한 현안으로 꼽힙니다.



KBS 뉴스 이유진입니다.



촬영기자:박준규



