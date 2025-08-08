장마마다 물난리…남강댐 방류 어떡하나?

동영상 고정 취소

지난 집중호우로 남강댐에서는 7억 톤이 넘는 물이 방류됐습니다.



남강댐 방류로 쓰레기가 떠밀려오고, 염분이 낮아지면서 피해를 본 어민들이 대책 마련을 촉구하고 있습니다.



보도에 손원혁 기자입니다.



갯벌 조개 캐기를 하는 남해군의 한 어촌체험마을.



하지만, 최근엔 빈껍데기만 남은 바지락이 대부분입니다.



["아이고 다 죽었네. 다 이번에 죽은 것들이에요."]



하루 천 명 가까이 찾던 체험장은 운영을 중단할 수밖에 없습니다.



지난 집중호우에 따른 남강댐 방류로 바닷물 염도가 낮아져 조개가 죽은 것입니다.



[문성지/문항 어촌체험마을 사무장 : "현재까지는 8월 말까지는 갯벌 체험은 불가한 상태로 되어 있고요. 거의 예전처럼 되려면 일 년 반 정도 시간이 있어야 하겠죠."]



지난달 집중호우 당시 남강댐 방류량은 누적 7억 톤 이상.



바닷물 1kg의 녹아 있는 소금양을 나타내는 염분 단위 PSU가 평상시 33 수준이지만, 방류 뒤엔 바다 표층은 6까지 떨어졌고, 수심 5미터와 10미터에서도 30을 밑돌았습니다.



바닷가로 떠밀려 온 쓰레기 문제도 심각합니다.



사천시와 남해군 해상 쓰레기는 3천백 여톤에 이릅니다.



어민들은 어업이 불가능할 정도라며 집단으로 수자원공사를 항의 방문했습니다.



[정재협/남해군 남강댐 어업피해 범대책위원회 위원장 : "지금 현재 강진만은 이미 담수화가 돼 있다. 그래서 이번에 폐류 전량 다 폐사했습니다. 가리비 100% 폐사, 바지락 100% 폐사…."]



5년 전에도 같은 피해가 있었다며 적정 방류량을 연구하고, 부유물을 사전에 처리하는 등 대책이 필요하다고 주장합니다.



[이명주/한국수자원공사 남강댐지사장 : "대표님들 통해서 말씀해 주시는 사항은 제가 잘 전달받고 저도 잘 접수하도록 하겠습니다."]



하지만, 바닷물 담수화와 해양 쓰레기로 인한 조업 피해는 자연재해로 인정되지 않아, 피해 보상이 쉽지 않습니다.



집중호우 때마다 남강댐 방류로 피해를 입는 어민들은 특별법 제정을 통한 피해보상과 대책 마련을 요구했습니다.



KBS 뉴스 손원혁입니다.



촬영기자:김대현/그래픽:김신아



