광주·전남 주말 강한 비…최고 200㎜ 이상

동영상 고정 취소

주말인 내일부터 광주와 전남 지역에 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



모레까지 예상 강수량은 50에서 100밀리미터인데, 많은 곳은 전남 해안 지역의 경우 200밀리미터 이상이, 그 밖의 지역은 150밀리미터 이상이 내릴 가능성도 있습니다.



기상청은 특히 내일 늦은 오후부터 모레 새벽 사이에 시간당 최대 70밀리미터 안팎의 집중호우가 내리는 곳이 있겠다고 예보했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!