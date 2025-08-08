광주·전남 주말 강한 비…최고 200㎜ 이상
입력 2025.08.08 (19:36)
주말인 내일부터 광주와 전남 지역에 강하고 많은 비가 내리겠습니다.
모레까지 예상 강수량은 50에서 100밀리미터인데, 많은 곳은 전남 해안 지역의 경우 200밀리미터 이상이, 그 밖의 지역은 150밀리미터 이상이 내릴 가능성도 있습니다.
기상청은 특히 내일 늦은 오후부터 모레 새벽 사이에 시간당 최대 70밀리미터 안팎의 집중호우가 내리는 곳이 있겠다고 예보했습니다.
